Седемнадесета акция на инициативата "Капачки за бъдеще" се състои в Хасково. Пунктът е разположен на паркинга на голям хипермаркет в южния областен център и ще работи до 13:00 часа днес. За рециклиране се предават пластмасови капачки от бутилки и алуминиеви кенчета.

До 10:45 часа сме събрали един тон, като суровината вече е извозена към рециклатора, каза областният координатор на инициативата Адриана Щонова. Тя прогнозира, че днес ще бъдат събрани общо около три тона и припомни, че каузата досега е осигурила 22 кувьоза, шест детски линейки, две офроуд линейни и още над 40 медицински уреда.

Средствата от рециклирането този път ще бъдат насочени към закупуването на медицинска апаратура за неонатологични отделения, но конкретното лечебно заведение, което ще бъде подпомогнато, още не е уточнено, поясни Щонова. Тя допълни, че в акцията се е включила областната администрация в Хасково, много детски градини и училища, както и граждани. Вчера зрителите в Хасково имаха възможност да видят филма за каузата "Великани", като средствата от продажбата на билети се добавят към тези от капачките.

Вчера "Капачки за бъдеще" проведе акция в Ямбол.