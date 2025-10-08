Река Хлебаровска в Цар Калоян е вдигнала нивото си с 50 см, но няма опасност от преливане, съобщи експерт в областната администрация в Разград

Река Хлебаровска в Цар Калоян е вдигнала нивото си след валежите в последните дни с 50 см, но няма опасност от преливане, съобщи за БТА главният експерт в областната администрация в Разград Николай Атанасов. Той посочи, че още в края на миналата седмица общините са били предварително уведомени за очакваните количества валежи и за критичните участъци, които трябва да бъдат наблюдавани. След работно съвещание заради очаквани интензивни валежи са обходени и проверени състоянията на потенциално опасните дерета и язовири в областта. Акцент е поставен върху деретата в община Самуил, като е установено, че нивата им са в нормите.

Николай Атанасов заяви, че обстановката в региона към този момент е сравнително спокойна въпреки интензивните валежи. Експертът уточни, че няма информация за населени места без ток и вода. Единствено сутринта е получен сигнал, че в кубратското село Задруга има скъсан електропровод, като дежурни екипи работят по отстраняването на аварията.

Не са постъпвали сигнали и за пътни инциденти. Николай Атанасов увери, че всички институции в област Разград са в готовност за реакция при необходимост.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Разград съобщиха, че за изминалото денонощие екипите са се отзовали на пет сигнала за паднали дървета по пътни участъци. Оказана е и техническа помощ за наводнен пътен участък до гробищния парк в Разград и наводнен двор в кубратското село Юпер.