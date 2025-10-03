Нова автобусна линия ще бъде открита от село Труд до Пловдив, съобщиха от Министерството на транспорта

Нова автобусна линия, част от областната транспортна схема на Пловдив, от село Труд до Централната жп гара Пловдив, ще бъде открита възможно най-скоро. Това съобщиха от Министерството на транспорта. Линията ще повтаря маршрута на линия №1 от градския транспорт на Пловдив, като ще се определи необходимият брой спирки, които да удовлетворяват нуждите на населението.

Срокът за откриване на новата линия и трайно решаване на този проблем е 100 дни.

Жителите на село Труд и околните населени места от години настояват за удобна и редовна транспортна връзка със съседния град Пловдив, се посочва в съобщението.

Министерството на транспорта и съобщенията, съвместно с Община Марица, Община Пловдив, кмета на село Труд, Областна администрация – Пловдив и народния представител Цвета Караянчева предприемат действия за откриване на нова автобусна линия, част от областната транспортна схема на Пловдив, от село Труд до Пловдив.

Министерството ще съдейства на всички институции, за да може новата автобусна линия да стане факт възможно най-скоро“, заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

На среща през миналата седмица, организирана от вицепремиера беше изработен конкретен план за действие, който ще доведе до устойчиво решаване на проблема, се посочва в съобщението.

В срещата участваха кметовете на община Пловдив – Костадин Димитров, община Марица – Димитър Иванов, с. Труд – Спас Стайков, областният управител на Пловдив – проф. Христина Янчева, народният представител Цвета Караянчева и представители на общинските администрации.

Планът за действие включва няколко стъпки. Първата е да бъдат съгласувани проект на маршрутно разписание, схема на маршрута, както и анализ на пътникопотока. Следват внасяне на мотивирано предложение до Областна администрация Пловдив, разглеждане на предложението, процедура за избор на превозвач, както и изготвяне на изменение на Закона за автомобилните превози, с което да отпадне задължението за използване на автогари по междуселищните автобусни линии за общините, чийто административен център попада в съседна община. Такива са общините Родопи, Добричка, Тунджа и Марица. Предложението ще бъде внесено за разглеждане в Народното събрание от народния представител Цвета Караянчева, посочват още от министерството.

Миналата седмица жителите на село Труд блокираха временно движението по Карловско шосе.