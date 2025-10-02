Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен отбелязва тържествено 20 години от създаването си

Комплексът за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в Шумен отбелязва тържествено 20-годишнината си под мотото „20 години заедно подкрепяме децата и семействата“. Във Военния клуб в града бе организирано юбилейно тържество, на което присъстваха представители на държавни и местни институции, неправителствени организации, партньори на комплекса, родители и деца, които са ползвали услугите му.

КСУДС – Шумен е управляван от Института по социални дейности и практики (ИСДП) в партньорство с Община Шумен и е сред пионерите в развитието на съвременните социални услуги в България. За двете десетилетия работа комплексът е подкрепил над 11 700 деца и родители, изградил е устойчиви партньорства и е въвел иновативни модели като „Зона ЗаКрила“ и семейно-групови конференции, каза пред репортер на БТА специалистът в КСУДС – Шумен Диана Нинчева и припомни, че комплексът е разкрит през 2005 година, в изпълнение на проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България“.

„През 2005 г. се поставя началото на едно изключително партньорство между Община Шумен и ИСДП. Те заедно създадоха нов стандарт за грижа, близо до хората, в сърцето на общността. Днес, близо 20 години по-късно, можем да се поздравим с устойчиви и иновативни социални услуги за подкрепа на всяко дете, на родителите и всяко семейство. Щастливи сме, че споделяме празника с ръководството на Община Шумен, с представители на съдебната система, на полицията, на колегите от Дирекциите „Социално подпомагане“, колегите от социалните услуги от Бургас, Видин, Нови пазар, Русе, София, Търговище, Шумен, на училища, детски градини, бивши колеги, оставили своят почерк в КСУДС – Шумен. Всеки един от вас може да бъде наречен не само наш партньор, но и наш приятел“, каза в началото на тържеството Диана Нинчева.

„Много и малко са 20 години. Мисля, че когото започнахме, наистина много не знаехме точно какво правим, но се опитвахме да се опираме все пак на познание и на опит, и заедно сътворихме това, което е днес. Ще разкажем за него на днешния празник, ще поговорим затова какво направихме и ще споделим това, което смятаме да правим, защото за нас това, което правим винаги е стъпка към нещо следващо", каза на тържеството проф. Нели Петрова - председател на Управителния съвет на Сдружение „Институт по социални дейности и практики“.

Заместник -кметът по социална политика и здравеопазване на Шумен д-р Светослава Хайнова сподели пред гостите на юбилейното тържество, че преди 20 години проф. Петрова е събрала млади специалисти, прохождащи в тази сфера, сред които е била и тя. „ Проф. Петрова направи от нас професионалисти, показа ни правилния път, зарази ни с доброта. Изключително удоволствие е да съм тук, да честитя 20-годишния рождения ден на комплекса. Това са 20 години топлота, подадена ръка, хиляди спасени деца и подкрепени семейства. Какво ни трябва в този свят освен една добра дума и протегната ръка за едно по-добро утре, а вярата е именно в това. Аз ще ви пожелая само здраве, дълголетие и успехи, защото здравето ще ви даде правото да виждате всяка една усмивка и да сбъдвате. Продължавайте, дерзайте, напред към новите 200“, каза още Хайнова. Тя прочете и поздравителен адрес от името на кмета на Шумен проф. Христо Христов по повод 20-годишнината на КСУДС – Шумен, с уверението, че работещите в комплекса винаги ще усещат неговата подкрепа.

Проф. Нели Петрова връчи на Хайнова пакет, предназначен за проф. Христов. „Предишните заместник-кметове по социални дейности на Шумен също бяха много отзивчиви към нас. Във ваше лице и на всички тях бихме искали да изразим нашата благодарност за истинския принос в развитието на социалните услуги. Не знам доколко си давате сметка, наистина нещата тук се случват. Ние работим на много места, но в Шумен може би се случват, защото хората имат едно достойнство и почтеност към която изразявам респект и смятам, че това е причината нещата тук да са много успешни“, каза проф. Нели Петрова.

Среща с екипа на КСУДС е организирана утре от 9:00 до 12:00 часа в сградата му на ул. „Димитър Благоев“ №10, участниците в нея ще имат възможност да научат повече за ежедневната работа, предизвикателствата и успешните практики на комплекса.