Възможно е временно наводняване на участъци от уличната мрежа заради очаквани обилни валежи, предупредиха от Община Благоевград. Оттам съобщават, че в Рила планина над ски парк Картала вече вали сняг, като е възможно утре границата на снеговалежа да слезе до 600-800 метра надморска височина.

Листната маса все още е голяма и има сериозен риск от падане на клони и цели дървета, посочват още от Общината. По ветровитите високи части има опасност от горолом. Възможно е да бъдат затворени планински пътища и да бъде ограничен достъпът до високи части на населените места.

От Общината отправиха апел всички граждани да се приберат в по-ниските части на общината още днес. В съобщението се посочва още, че през летните месеци са почистени машинно всички отводнителни канали, както и коритото на река Бистрица от Бачиново до Баражите. Очакваните количества валеж обаче са големи и е възможно временно да се наводнят определени участъци от уличната мрежа, предупреждават още от общинския пресцентър. Оттам призовават шофьорите да карат внимателно.