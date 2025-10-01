Освен благодарност, трябва да дадем на възрастните хора гаранции за сигурност, предвидимост и достойни старини, заявиха от "БСП-Обединена левица"

Освен благодарност, ние трябва да дадем на възрастните хора гаранции за сигурност, за предвидимост, за достойни старини, заявиха от "БСП-Обединена левица" в декларация от парламентарната трибуна. Тя беше прочетена от депутата от левицата Нина Димитрова.

Днес, 1 октомври, отбелязваме Международния ден на възрастните хора. Това не е просто поредната дата в календара, това е ден, в който трябва да се обърнем към онези, които са ни отгледали, възпитали и научили да бъдем хора, към нашите майки, бащи, баби и дядовци, посочи Димитрова.

Отношението ни към възрастните хора е мярката за зрелостта на едно общество, отбеляза тя и цитира мисъл в духа на Конфуций - "Който не почита старостта, не заслужава бъдеще". Уважението към по-възрастните е не просто форма на учтивост и възпитание, а инвестиция в собственото развитие и мисъл занапред.

От името на ПГ на "БСП-Обединена левица" тя благодари на всички възрастни хора в България за труда, жертвите, за мъдростта и за обичта, и посочи, че са необходими гаранции за достойни старини.

Затова още първите дни на 51-вото Народно събрание отстояхме увеличението по швейцарското правило на всички пенсии с 8,6 % и повишихме социалната пенсия за старост, посочи Нина Димитрова. Още тогава заявихме категорично, че няма да има увеличение на пенсионната възраст, извън това, което е разписано в Кодекса за социално осигуряване до 2037, каза тя. В страна като България, в която хората живеят най-кратко в ЕС, подобно решение би било неразумно, допълни депутатът от левицата. Няма да позволим механично да се копира чужд опит, заяви още тя.

"БСП-Обединена левица" ще подкрепи законодателни промени собствениците на тези „къщи на ужасите“ за възрастни да бъдат наказвани със затвор и по-големи глоби до 30 000 лева, каза Нина Димитрова. Тя посочи, че досега са се разминавали само с глоби от по няколко хиляди лева. Експлоатацията и гаврата с възрастните хора ще бъде престъпление, заяви депутатът от БСП.

През тази година са извършени над 600 проверки, затворени са 12 незаконни домове, а на 17 са отнети лицензите. Това е реална защита за нашите майки и бащи, баби и дядовци, посочи Нина Димитрова. Тя съобщи, че държавата е готова да открие 245 нови места за възрастни хора, като това е първата подобна стъпка от десетилетия. Димитрова заяви, че "БСП-Обединена левица" ще продължи да се бори за достойни пенсии и условия за живот в домовете за възрастни хора.