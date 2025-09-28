Условията за туризъм в планините са лоши, съобщиха от ПСС

Условията за туризъм в планините са лоши, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК).

Температурите варират между пет и осем градуса, облачно е и духа слаб вятър в най-високите части на планините. Прогнозата за днес е да има дъжд навсякъде, към момента все още не вали, посочиха от ПСС.

През изминалото денонощие е постъпил един сигнал за инцидент. Имахме инцидент с турист при Седемте рилски езера, който беше с влошено здравословно състояние. Туристът бе откаран с хеликоптер до болница в София, съобщиха още от ПСС.

Над планините днес ще е облачно. Високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци, се посочва и в прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В масивите от Западна България ще превалява дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин - дъжд и сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 5°.