Община Баните ще кандидатства с проект за обучение и заетост по одобрена концепция за интегрирани териториални инвестиции

Общинският съвет в Баните даде съгласие Общината да кандидатства с проект по програма „Развитие на човешките ресурси“ като част от одобрена концепция за интегрирани териториални инвестиции. Съветниците одобриха на днешното си заседание предложението на кмета Павлин Белчев за кандидатстване пред европейската програма с проектното предложение „Провеждане на обучение е осигуряване на заетост в Община Баните“.

Проектът за обучение и осигуряване на заетост е в рамките на одобрената концепция за интегрирани териториални инвестиции „Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност“. Община Баните участва в концепцията и с мерки по програма „Развитие на регионите“, свързани с инвестиции за реновиране на минерална баня и презентационен център на минерална вода. Проектното предложение по програма „Развитие на човешките ресурси“ предвижда инициативи за мотивиране на неактивни и безработни жители на общината, провеждане на обучения за професионална квалификация и придобиване на дигитални умения, осигуряване на субсидирана заетост за определен период.

Предвиденият за Община Баните бюджет по предложението е 100 000 лв.

На заседанието съветниците одобриха предложението да се предостави безвъзмездно на Областната дирекция на МВР в Смолян автомобил Ford Kuga. Дарението се прави след постъпило писмо от Районното полицейско управление в Мадан, че е необходим високопроходим автомобил за дейността на участъка в Баните.

Съветът даде съгласие да се приеме дарение от жители на общината, които предоставят безвъзмездно около 1 декар имот. Дарената земя ще се предостави за гробищен парк в с. Оряховец.

Общинарите гласуваха решение за създаване на общински фонд „Култура“, който ще финансира проекти, дейности и инициативи в областта на културата.