Подробно търсене

ОБНОВЕНА Инвестираме 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник, каза министър Иван Иванов

Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова, Петра Куртева
Инвестираме 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник, каза министър Иван Иванов
Инвестираме 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник, каза министър Иван Иванов
Иван Иванов и Атанас Зафиров (вдясно на снимката) Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
Брезник,  
26.09.2025 13:29 | ОБНОВЕНА 26.09.2025 13:51
 (БТА)

От парламента инвестираме 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той и вицепремиерът Атанас Зафиров са на посещение в Брезник в търсене на решение за справяне с водната криза.

Голяма част от проблемите, които виждаме тук, са от години, каза вицепремиерът Зафиров. Хората не могат да чакат, време е за позитивни решения, допълни той.

Проблемът е ситуиран в град Брезник, в населените места около него няма проблем, каза Иван Иванов.

Като основен проблем Иванов посочи язовир „Красава“, където количествата вода са паднали драстично. Язовирът е основният водоизточник за общината. В него също има наситеност на манган. В следващите дни този манган ще бъде изолиран. Въпросът е да се намери допълнително количество вода, за да спре този режим, каза министърът. Коментираме възможностите за нови водоизточници и почистването на съществуващи такива, каза още министър Иванов.

Брезник е на воден режим от края на ноември 2024 година. Тогава кметът на Община Брезник Васил Узунов издаде заповед, с която бе въведено режимно водоподаване. 

За да бъде прекратен водният режим в община Брезник, е необходимо да се осигури необходимият дебит от вода за града – 30 литра в секунда, каза министърът. По неговите думи това може да бъде осъществено по два начина - чрез нови водоизточници или с нов въвеждащ водопровод през язовир „Студена“, който да бъде финансиран с държавни средства.

Въпросът е да намерим най-икономичния вариант, воля при управляващите има, каза Иванов. Нашите очаквания са за следващия летен сезон проблемът да бъде решен, добави той. Предстои да отидем да се запознаем със ситуацията и в Плевен, заяви министърът.

/РИ/

Свързани новини

26.09.2025 11:19

Министърът на околната среда и водите Манол Генов каза, че за безводието в Плевен са взети възможните в момента мерки

Мерките, които са взети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по отношение на справяне с безводието в Плевен, са възможните в момента като технически решения, спазване на закони, като срокове за обявяване на обществените поръчки и мисля, че са достатъчно адекватни. Това каза министърът на око
25.09.2025 20:05

Премиерът Росен Желязков за водната криза: Решението са целенасочени действия; хората имат право да недоволстват

Премиерът Росен Желязков заяви днес, че решението на водната криза се сътои в целенасочените действия и хората имат право да недоволстват. Той направи изказването си по време на брифинг пред български медии в Ню Йорк.
25.09.2025 09:57

Ако бях премиер, трима министри щяха да са в Плевен и проблемът да е свършен, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод водната криза

Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече проблемът да е свършен, каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти по повод водната криза в региона. Смятам, че изобщо не се реагира адекватно, просто не мога да пиша

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:11 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация