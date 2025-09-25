Проект за бюджет за 2026 г., отчет за миналогодишния и промени в настоящия прие Общинският съвет на Иваново

Отчет за изпълнение на миналогодишния бюджет на Община Иваново, промени в настоящия и проектобюджет за 2026 година прие на днешното си заседание местният Общински съвет. Това каза за БТА неговият председател Мариян Драшков.

Общо 24 680 296 лева приходи, в т.ч. наличност по сметки в края на периода 8 189 450 лева, както и разходи за 24 680 296 лева отчете за 2024 година кметът на Община Иваново Георги Миланов.

Съветниците приеха и предложението на Миланов за проектобюджет за 2026 година, както и актуализиране на бюджетната прогноза за 2027-2028 г. за постъпления от местни приходи и на разходи за местни дейности на Община Иваново. Прогнозата за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2025 г. е 5 328 573 евро, а за 2026 г. – 3 548 428 евро. В изготвената прогноза не са предвидени средства за съфинансиране за сметка на бюджета на общината по проекти, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз, не са предвидени и разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности. През периода 2026 – 2028 г. Община Иваново няма намерение за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг, е допълнено в решението.

Съветниците подкрепиха и предложението на Миланов за изменения в местния бюджет за 2025 година. Според тях ще бъдат осигурени допълнителни средства в размер на 17 499 лева, необходими за ремонт на улица „Искър“ в село Мечка, шест хиляди лева - за строителен надзор за изграждане на спортна площадка в село Сваленик, 91 хил. лева - за дофинансиране на газово оборудване във филиалите на детска градина „Ален мак“ в Пиргово и Красен, 88 лева - за данъка за добавена стойност за авторски надзор за изграждане на фотоволтаични електрически централи за собствени нужди върху покривни конструкции на сгради – собственост на Община Иваново. Осигурени бяха и допълнителни средства за възстановяване и ремонт на моста срещу кметството в село Тръстеник.

Заради прогнозиране на допълнителни разходи за авансови плащания за строително-монтажни дейности до края на 2025 година ще бъдат актуализирани и проектите за подобряване на зелената инфраструктура на екопарка, южния и мемориалния парк в „Щръклево“, както и в парк „Пиргово“.