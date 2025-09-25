Подробно търсене

С военен ритуал Добрич ще отбележи 85 години от влизането на българската армия в града и връщането на Южна Добруджа в пределите на България

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
С военен ритуал Добрич ще отбележи 85 години от влизането на българската армия в града и връщането на Южна Добруджа в пределите на България
С военен ритуал Добрич ще отбележи 85 години от влизането на българската армия в града и връщането на Южна Добруджа в пределите на България
Експозицията "Граници и съдби" на площад "Възраждане" в Добрич, която може да бъде разгледана по повод празника на града. Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова, архив
Добрич,  
25.09.2025 07:15
 (БТА)

С военен ритуал и панихида на 25 септември Добрич ще отбележи 85 години от влизането на българската армия в града, след възвръщането на Южна Добруджа с подписването на Крайовската спогодба от 7 септември 1940 г. За първи път празникът е отбелязан през 1990 г., когато са чествани 50 години от подписването на Крайовската спогодба. Тогава с указ на президента е върнато и името на града, което преди това е било Толбухин. 

Военният ритуал и панихидата в памет на загиналите за свободата на Южна Добруджа ще започнат в 9:00 часа във Военно гробище – музей. От 10:30 часа в концертна зала „Добрич“ ще се състои тържествено заседание на Общинския съвет Добрич. На него ще бъдат връчени и званията „Почетен гражданин на Добрич“. Тази година ще бъдат отличени Александър Иванов и Енчо Малев. В 11:00 часа пред музея за нова и най-нова история малките жители на града ще могат да гледат спектакъла „Кой е по, кой е най“ от репертоара на Държавен куклен театър „Дора Габе“. 

Част от съпътстващата програма на празника е интерактивната изложба „Добрич ликува“, която ще бъде излъчвана от екран на кръстовището на булевардите „Трети март“ и „25-и септември“, както и експозицията "Граници и съдби" на площад "Възраждане".  

През целия ден ще има ден на отворените врати в обектите на Регионалния исторически музей и в Художествената галерия. Желаещите ще могат да разгледат експозицията „Археология на Добруджа“, Етнографската къща, Музея за нова и най-нова история в градски парк „Свети Георги“, Дом-паметник „Йордан Йовков“ и Военното гробище – музей. 

Жителите и гостите на Добрич ще могат да посетят и фермерското изложение „Вкусът на Добруджа“, което ще бъде разположено на площад „Свобода“. 

Сдружението на писателите – Добрич организира в парка и събитието „Книга с автограф“. 

Празненствата ще има в градския парк с „Добрич фест“, който започна на 22 септември с концерт на Петя Панева, като част от програмата за празника на града. От 10:00 часа до 16:00 часа на сцената в скейтпарка ще има музика, игри и забавления за всички, след това ще има игра с въпроси за деца. Концерт ще изнесат Студио за съвременни танци „Палитра“ с хореограф Гергана Пейчева и вокално студио „Палитра” с педагог Анелия Иванова, след това на сцената ще се изявят и възпитаници на средно училище „Свети Климент Охридски“ с ръководители Борислав Капитанов и Милена Пеева. 

Вечерта ще завърши с концерт в градски парк „Свети Георги“ с участието на групите „Молец“ и La Bouche.

/НН/

