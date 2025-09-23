Подробно търсене

Близо 80 хил. литра вода от държавния резерв ще получат свищовските села Хаджидимитрово, Горна Студена, Козловец и Алеково

Кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова
Снимка: БТА, архив
Свищов,  
23.09.2025 18:10
 (БТА)

Общо 79 776 литра вода от държавния резерв ще получат жителите на свищовските села Хаджидимитрово, Горна Студена, Козловец и Алеково. Това се случва по искане на кмета на община Свищов Генчо Генчев и с решение на Министерския съвет, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Водата за питейни нужди ще бъде доставена до населените места в бутилки от 1,5 литра и 10 литра, като се цели осигуряване на адекватно и навременно снабдяване на населението. 

На територията на населените места в община Свищов е обявено бедствено положение за неопределено време. Причините за това са проблеми с водоподаването поради лошото състояние на водопреносната мрежа и намален дебит на водоизточниците след засушаване, допълниха от Общината.

Бедственото положение в свищовските села Хаджидимитрово и Горна Студена заради намален дебит на водоизточниците беше обявено на 26 юни. На 14 май обявиха частично бедствено положение в свищовското село Козловец заради безводие.

/НН/

