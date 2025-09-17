Празникът на мъдростта Божия е повод за духовна радост и сплотеност на нашата българска общност зад океана, написа генералният консул в Чикаго Светослав Станков

Празникът на мъдростта Божия е повод за духовна радост и сплотеност на нашата българска общност зад океана, написа генералният консул на България в Чикаго Светослав Станков във Фейсбук.

Дипломатът е присъствал днес на храмовия празник на българската православна църква „Св. София“ в Чикаго. Тържествената света литургия беше отслужена от Негово Преосвещенство викарния епископ Климент Левкийски, отбелязва Станков.

"На всички празнуващи днес – честит имен ден! Нека Св. София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов ви даряват здраве, мъдрост и благодат във всяко ваше начинание", пожелава българският генерален консул в Чикаго.

Празнични богослужения в чест на св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София ще бъдат отслужени в храма „Света София“ в Чикаго днес, съобщи на фейсбук страницата си по-рано днес българската православна църква „Св. Иван Рилски“ в Чикаго.