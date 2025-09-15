Сградата на 83-то ОУ „Елин Пелин“ ще бъде изцяло санирана и завършена в края на септември, каза кметът на район Панчарево Евгения Алексиева

Сградата на 83-то Основно училище (ОУ) „Елин Пелин“ ще бъде изцяло санирана и завършена в края на септември. Това каза кметът на район Панчарево Евгения Алексиева в деня на откриването на новата учебна година.

Заедно успяхме за толкова кратко време да направим мечтата реалност, посочи тя. Кметът на района подчерта, че към ремонтираната сграда на училището се прави и пристройка, която се очаква да бъде готова в началото на следващата учебна година. Финансирането е по програма на Министерството на образованието и науката със съфинансиране от Столичната община, каза Алексиева.

Почти готови сме и с ремонта на работилницата. В края на този месец ще бъде превърнат в модерен СТЕМ център, каза Алексиева и допълни, че има и ново спортно игрище.

На откриването на учебната година в 83-то ОУ „Елин Пелин“ присъства и премиерът Росен Желязков.