Стрийтбол турнир „Славчо Мълчанков“ ще се проведе за осма поредна година в Гоце Делчев

За осма поредна година в Гоце Делчев ще се проведе стрийтбол турнир „Славчо Мълчанков“, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация в града. Събитието е посветено на паметта на Славчо Мълчанков и се организира от неговата дъщеря - треньорката в баскетболен клуб "Яворов" Зорница Мълчанкова, със съдействието на Община Гоце Делчев. Турнирът ще се проведе на 20 септември от 16:00 ч. в двора на Второ основно училище „Гоце Делчев“.

Спортната инициатива има за цел да популяризира баскетбола сред подрастващите, да насърчи активния начин на живот и развитието на двигателната култура, както и да изгради спортен дух и умения за екипност у учениците, посочват организаторите.

Право на участие имат ученици от училищата на територията на община Гоце Делчев, като за всеки отбор се изисква ръководител – учител или представител на съответното училище. Форматът на игра е 3x3 (трима титуляри и един резерва). Категориите са разделени по възраст: 8–10 години, 10–12 години, 12–14 години, 14–18 години, както и отделна категория за мъже.

Славчо Мълчанков е оставил трайна следа в спортния живот на нашата общината, каза за БТА Зорница Мълчанкова. Родом от Гоце Делчев, той започва кариерата си като състезател по баскетбол, завършва Националната спортна академия и впоследствие работи като треньор – първо по хандбал, а след това по баскетбол, както и като учител по физическо възпитание и спорт. В работата си със спортните клубове и училищата в региона той посвещава усилията си на развитието на младите хора и участва с отбори в редица национални първенства.

„През годините през неговата школа са преминали много деца от цялата община, а приносът му към популяризирането на спорта е безспорен. Именно заради това този турнир се провежда в негова чест – като признание за отдадеността му към младите и за грижата му те да растат със спорт“, посочи още Мълчанкова.

Организаторите приканват всички любители на баскетбола да се включат в турнира и да станат част от спортното събитие, което традиционно обединява младите баскетболни таланти от града.