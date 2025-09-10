В село Бойково са установени най-много кражби на вода, сочат данни от проверките на ВиК дружеството в Пловдив

С концентрация на най-много констатирани нарушения, свързани с неправомерно присъединяване към водопроводната мрежа, в Пловдивска област е село Бойково, община "Родопи". От началото на годината до 21 август там са установени 12 случая на манипулация на водомер. Това съобщиха за БТА от ВиК - Пловдив в отговор на запитване на агенцията.

От началото на тази година до 21 август на територията на цялата административна област Пловдив са извършени 80 проверки на физически лица и 39 – на юридически лица. Установени са 27 нарушения, за които са съставени констативни протоколи. Фактурираните водни количества са в обем от 13 015 м3. На база издадените и платени фактури към момента, реализираният приход за ВиК ЕООД Пловдив е в размер на 31 782, 38 лв. Остават неплатени още седем броя фактури и чакащи за фактуриране още пет потребители.

Нарушения са констатирани в градовете Асеновград, Перущица и Сопот, както и в селата Трилистник, Крислово, Костиево и Граф Игнатиево - община "Марица", Нови извор и Тополово - община Асеновград, Кърнаре - община Карлово, Ново село - община Стамболийски и в село Бойково - община "Родопи".

Най-честите манипулации по водопроводната мрежа са необхванати от водомер водочерпни прибори, самоволно сваляне на водомера, изместване на водомерен възел без проект и знанието на оператора, нарушена цялост на ВиК пломба, свързване към водопроводната мрежа без разрешителна и проектна документация, физическо въздействие върху водомера - монтаж на магнит или "стиска” върху измервателния уред. Най – често необхванатото от водомер водоползване е за поливни цели.