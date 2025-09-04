Временно затварят за движение пътя между карловските села Дъбене и Войнягово поради катастрофа в района на моста над река Стряма, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Ограничението се въвежда заради предприет оглед и изясняване на причините за настъпилия инцидент.

Според получения след 14:00 ч. сигнал лек автомобил „БМВ“ е навлязъл в лентата за насрещно движение и се сблъскал с товарен автомобил „Ивеко“. Колата управлявал 18-годишен с придобито свидетелство за правоуправление от няколко месеца.

Младежът и 46-годишният шофьор на камиона са транспортирани в болница за прегледи. Пробите за алкохол и на двамата са отрицателни.

Преди дни шофьор на 18 години, употребил алкохол и без книжка, предизвика катастрофа с материални щети в Пловдив.