Подробно търсене

Затварят за движение пътя между карловските села Дъбене и Войнягово поради катастрофа в района на моста над река Стряма

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Затварят за движение пътя между карловските села Дъбене и Войнягово поради катастрофа в района на моста над река Стряма
Затварят за движение пътя между карловските села Дъбене и Войнягово поради катастрофа в района на моста над река Стряма
Снимка: БТА, архив
Пловдив,  
04.09.2025 17:08
 (БТА)

Временно затварят за движение пътя между карловските села Дъбене и Войнягово поради катастрофа в района на моста над река Стряма, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Ограничението се въвежда заради предприет оглед и изясняване на причините за настъпилия инцидент.

Според получения след 14:00 ч. сигнал лек автомобил „БМВ“ е навлязъл в лентата за насрещно движение и се сблъскал с товарен автомобил „Ивеко“. Колата управлявал 18-годишен с придобито свидетелство за правоуправление от няколко месеца. 

Младежът и 46-годишният шофьор на камиона са транспортирани в болница за прегледи. Пробите за алкохол и на двамата са отрицателни.

Преди дни шофьор на 18 години, употребил алкохол и без книжка, предизвика катастрофа с материални щети в Пловдив.

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:18 на 04.09.2025 Новините от днес

04.09.2025 17:17 Официални актове и съобщения

ДНСК назначи държавна приемателна комисия за „Извършване на ремонтно-възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672 в нормативна експлоатационна пригодност“

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация