Четири основни теми ще обсъждат съдии от конституционни юрисдикции от ЕС на конференцията EUnited in diversity III в София

Четири основни теми ще бъдат част от програмата на международната конференция EUnited in diversity III („Единни в многообразието“ III), която Конституционният съд на Република България и Съдът на Европейския съюз (СЕС) организират в София. Това съобщиха от Конституционния съд.

Програмата на събитието днес, чиято основна тема е „Ролята на конституционното правосъдие в общия правен ред на ЕС“, включва професионални дискусии, разделени в четири панела: „Разпределение на компетенциите между държавите членки и ЕС“, „Идентичност на ЕС и конституционализмът на ЕС по време на криза: конституционните съдилища и Съдът на ЕС“, „Различни национални конституционноправни констелации, относими към правото на ЕС“ и „Прилагане и тълкуване на правото на ЕС: конституционните съдилища и Съдът на ЕС“.

Третото издание на високия форум, който се провежда на две години, ще събере представители на юрисдикциите на 21 държави членки на ЕС в българската столица.

България като домакин ще бъде с широко представителство на първата такава среща у нас. Конституционният съд ще бъде представен от осем свои съдии, сред които председателят Павлина Панова, съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова, Борислав Белазелков, Галина Тонева, Сашо Пенов, Невин Фети, както и от главния секретар на институцията Валентин Георгиев.