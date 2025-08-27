Започна ремонт на покрива на детската градина в свищовското село Ореш

Започна ремонт на покрива на сградата на Детска градина (ДГ) „Зорница“ в свищовското село Ореш. Това съобщиха от отдел „Образование“ в Община Свищов.

Целта на ремонта е подобряване на условията, в които растат и учат децата. Дейностите се финансират със средства от общинския бюджет. Те ще бъдат завършени в срок, за посрещането на децата в уютна и сигурна среда още в началото на новата учебна година.

На 25 август ръководството на ДГ "Зорница" организира доброволческа инициатива за освежаване на площадката в двора. В нея участваха и родители, които боядисаха и освежиха съоръженията на площадката за игра, съобщиха от детската градина.

БТА припомня, че в началото на месеца след приключил ремонт бе открита модернизираната сграда на филиала на Детска градина „Васил Левски“ в Свищов.