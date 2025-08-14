Общинският съветник Бойка Григорова бе избрана за заместник-председател на Общинския съвет в Трън

Общинският съветник Бойка Григорова бе избрана за заместник-председател на Общинския съвет (ОбС) в Трън. Кандидатурата ѝ бе подкрепена от нейните колеги с осем гласа "за" и един "против" по време на провело се днес редовно заседание.

Заедно с това съветниците в пограничната община гласуваха и докладна записка от председателя на Съвета Милена Миланова, свързана с проект на решение за изменение и допълнение на правилника за организацията, и дейността на ОбС - Трън, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация през настоящия мандат. Предложението касае включване на разпоредби, създаващи възможност за избиране на заместник-председател на Съвета, за условията и реда за провеждане на процедурата и изпълняваните от негова страна правомощия. Промяната произтича и от това, че на председателя на ОбС в Трън ще се налага да отсъства често поради временна нетрудоспособност.

Съветниците в Трън гласуваха и да се започне процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд-Перник поради изтичане на мандата на настоящите.

Одобрена с единодушие бе и актуализация в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за тази година. Вносител на докладната е кметът на Общината Цветислава Цветкова. С актуализацията се позволява да се извърши продажба на два урегулирани поземлени имоти в селата Врабча и Ярловци, както и отдаването под наем на други два - в Трън и в с. Врабча. В документа е записано, че предстои и отчуждаване на четири частни имота по регулационния план на с. Насалевци в полза на общината за изграждани на улица.

В последната точка - питания, общинските съветници бяха запознати с писмо на тяхната колежка Сашка Иванова. То касае вековния дъб в с. Насалевци, частично унищожен при пожара в Трънско и номиниран в конкурса "Европейско дърво на годината" през 2017 година. Предложението на Иванова е да бъдат положени максимални последващи грижи за запазване на дървото, а с част от отрязите от него клони да се създаде артинсталация с висока художествена и естетическа стойност. Тя предлага още същата да бъде поставена на видно място в региона, заедно с информационна табела (плоча), разказваща за дървото и хората, които са го бранили от огъня и след това. Предложението предстои да бъде обсъдено от общинските съветници.