Стенопис в памет на д-р Стефан Черкезов и дарителя Михаил Кифалов ще бъде открит на 15 август във великотърновската болница, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

На 15 август от 12:00 в двора на областната болница, носеща името на д-р Стефан Черкезов, по традиция ще бъде отбелязан Националният ден на спасението с поднасяне на венци, цветя и вой на сирени пред паметника на д-р Стефан Черкезов и паметната плоча на медиците, загинали при изпълнение на служебните си задължения.

На 15 август, 1963 година, 26-годишният д-р Стефан Черкезов спасява живота на близо 50 души. Той е роден на 26 април 1937 г. във Виноград. Завършва медицина и от началото на 1963 г. започва работа като участъков лекар в село Стрелец.

Подвигът на младия лекар е вдъхновяващ. По сценарий на проф. д-р Златимир Коларов, режисьор доц. Валентина Фиданова-Коларова, консултант д-р Тотко Найденов е направен документален филм. Истории, свързани с живота на д-р Стефан Черкезов разказват в лентата лекарите проф. Веселин Борисов, проф. Радослав Гайдарски, д-р Тотко Найденов, д-р Неделя Щонова и други. Историята на този лекар герой е вълнуваща и достойна за игрален филм, каза преди време за БТА актьорът Деян Донков.

В същия ден ще бъде открит стенопис, направен в памет на дарителя Михаил Кифалов, който в завещанието си определя средства за великотърновската болница, както и на д-р Стефан Черкезов. Негови автори са художничките Евгения и Невена Лефтерови. В паното са вплетени елементи от историята на Велико Търново, миналото и бъдещето на болницата.

В реализирането му с финансови средства се включиха общини от областта, частни фирми и народни представители от региона. С това е спазена традицията за дарителството и обединението, която стои в основата на създаването на болницата преди близо 160 години, посочиха организаторите.