Пожар е станал на покрива на новострояща се сграда в столичния квартал „Овча купел“, няма пострадали

Борислава Бибиновска
Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
София ,  
13.08.2025 17:22
Пожар е възникнал на покрива на новострояща се сграда на кръстовището на бул. „Президент Линкълн“ и ул. „Лиляче“ в столичния квартал „Овча купел“, няма загинали и пострадали. Това съобщиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

Сигналът е получен в 13:48 ч. Към 16:00 ч. пожарът е локализиран и към момента се доизгасява. На място са изпратени четири пожарни автомобила с 12 пожарникари.

 

 

