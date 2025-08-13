Пожар е станал на покрива на новострояща се сграда в столичния квартал „Овча купел“, няма пострадали

Пожар е възникнал на покрива на новострояща се сграда на кръстовището на бул. „Президент Линкълн“ и ул. „Лиляче“ в столичния квартал „Овча купел“, няма загинали и пострадали. Това съобщиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигналът е получен в 13:48 ч. Към 16:00 ч. пожарът е локализиран и към момента се доизгасява. На място са изпратени четири пожарни автомобила с 12 пожарникари.