Домашният патронаж в Лясковец е обновен по проект за подобряване на социалната услуга за над 45 хиляди лева

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Домашен социален патронаж. Снимка: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова/Архив
Лясковец,  
07.08.2025 17:02
Домашният социален патронаж в Лясковец е обновен по проект за подобряване на социалната услуга, съобщиха от пресцентъра на Община Лясковец.

Проектът се реализира по целева програма от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Общата му стойност е над 45 хиляди лева, от които над 4 хиляди лева са собствени средства. Обновяването включва ново оборудване за надграждане и модернизиране на материално-техническата база. Социалната услуга е насочена към възрастните хора и лицата в уязвимо положение.

В общината към Домашния социален патронаж са включени 95 души, а 60 са потребителите по проекта „Топъл обяд“. В началото на годината общинските съветници в Лясковец одобриха предложението на администрацията за оптимизиране на базата, обслужваща социалната услуга.

 

