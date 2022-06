Журито на Националния фестивал на ученическите и студентските рок групи обяви крайното класиране в пресклуба на БТА в Добрич

Журито на Националния фестивал на ученическите и студентските рок групи в състав Славчо Николов („Б.Т.Р“, „Фондацията“) – председател, Атанас Пенев („Б.Т.Р“), Звезди Керемидчиев („АХАТ“) и Венко Поромански („ТЕ“, „Фондацията“) обяви класирането в тазгодишното издание в пресклуба на БТА в Добрич.

В първа възрастова група I-во, II-ро и III-то място заемат съответно „Second to None“ от Варна, „Монолог“ от Сливен и „Loners on the Hill” от Пловдив. Победители сред по-малките са „Графит“ от Силистра, а след тях се нареждат „Deathmag“ от Пловдив и „Spleen“ от Варна. Наградата в трета възрастова група отива при Мария Жайворонок – дете, избягало с родителите си от войната в Украйна, което по свое желание изпълни българската песен „Ах, морето“.

Група „Монолог“ ще открие предстоящия концерт на „Б.Т.Р.“ в Сливен на 5-и юли, съобщи Славчо Николов. Така групата ще бъде забелязана от сливенци, много от които не знаят за нейното съществуване.

Членовете на журито споделиха, че са силно впечатлени от големия брой момичета в тазгодишното издание на фестивала. „Може би 45-50 процента е дамското присъствие. Има две групи, които са съставени изцяло от девойки с много сериозен подход към музиката и инструментите си. Това ми харесва много, защото означава, че музиката е още по-цветна“, каза Атанас Пенев.

Той посочи като приоритет в оценяването авторските парчета на участниците. „Имаше групи, които свириха брилянтно кавъри, което е много хубаво, защото това са първите учители в рокендрола. Но разликата правят групи, които оставят творчество след себе си“, сподели вокалистът на „Б.Т.Р.“.

Според Венко Поромански най-хубавото на музикалния форум, който по негови наблюдения е единственият по рода си в България, е, че мотивира младежи да формират групи. „В последните години заради интернет всеки свири сам вкъщи, докато тези млади хора са направили контакт помежду си, събират се и правят заедно музика, споделят музикални моменти, правят музикални открития, пътешестват и се развиват заедно", каза той.

„Това е едно от най-хубавите неща, които музиката е дала на нас – създали сме много приятелства и познаваме прекрасни хора по целия свят именно благодарение на музиката. Надявам се тези деца да усетят това и да си дадат сметка каква привилегия е да си музикант. Важно е да има такива събития, да има публика и да научим хората от малки да ценят това, което другите правят на сцена“, сподели Поромански.

Искрено се надявам този фестивал да се превърне в традиция, да събуди още по-голям интерес у младите банди и да увлече още повече млади хора, каза Звезди Керемидчиев.

Николай Нейчев, председател на Нарочно читалище „Добрич – 2017“ и организатор на феста, изрази радостта си от приятелската атмосфера по време на събитието. „Тези деца си ръкопляскат. Те се радват едно на друго, а това е много рядко срещано при по-големите“, каза той.

Нейчев отбеляза и че някои от участниците в предходното издание на събитието са претърпели развитие. „Red Trigger“, които участваха през 2019 г., станаха финалисти в „България търси талант“, а победителите – „Seconday“ от Ямбол, изсвириха две парчета в един български филм“, каза читалищният председател. Групата е автор на саундтрака “Sweetest Silence” към „Доза щастие“.

Той благодари на Министерството на образованието за съвместната работа по организацията и припомни, че фестивалът вече е част от Националния календар на Министерството на културата, което означава, че от догодина победителите в конкурса ще могат да получават стипендии от ведомството.

Тази вечер в Летния театър е галаконцертът на победителите и журито. Входът е свободен.