Парламентът отхвърли ветото върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с продажбата на активи на "Лукойл"

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите със 125 гласа „за“, 74 „против“ и без въздържали се.

Приетите отново промени предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

В подкрепа на промените гласуваха от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“, един депутат от „Алианс за права и свободи“ (АПС) и трима нечленуващи в група. Против бяха от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Възраждане“, 12 народни представители от АПС и групата на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ). „Величие“ не участваха в гласуването.

По-рано днес заседанието на парламента беше прекъснато и в почивката се състоя извънредно заседание на Комисията по енергетика, която отхвърли ветото на държавния глава върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите. След това точката беше включена и в дневния ред на пленарното заседание.