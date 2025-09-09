Трамвай излезе от релсите в Букурещ заради тротинетка

Подробно търсене

София Георгиева
Снимка: БТА, София Георгиева (Изображението е илюстративно)
Букурещ,  
09.09.2025 08:46
 (БТА)

Трамвай излезе от релсите в румънската столица Букурещ заради тротинетка, оставена на пътя му, съобщава телевизия Диджи 24.

Румънските медии публикуваха снимки, на които се вижда как трамваят е дерайлирал, след като колелата му са преминали през тротинетка, оставена на релсите.

При инцидента няма пострадали.

Движението по линия 19 бе блокирано за известно време, допълва Диджи 24.

Полицията разследва кой е оставил тротинетката на релсите на трамвая.

