Румънски кмет забранява отдаването под наем на електрически тротинетки, след като 15-годишен младеж загина при инцидент

Кметството на Пятра Нямц в Североизточна Румъния забранява отдаването под наем на електрически тротинетки, след като 15-годишен тийнейджър загина при инцидент. Това става ясно от публикация на кмета Адриан Ница в социалната мрежа Фейсбук.

Трагедията се е разиграла преди седмица, когато младежът загубил равновесие, докато карал по улицата, паднал от тротинетката и си ударил главата. Лекарите не са успели да го спасят. Кметът обяви, че всички електрически тротинетки под наем ще бъдат премахнати от публичното пространство.

„Такива моменти ни принуждават да действаме твърдо. Наредих започването на съдебни процедури за оттегляне на споразумението, сключено от компанията, която отдава под наем електрически скутери в Пятра Нямц, така че подобни драми никога повече да не засенчват живота ни“, написа Адриан Ница.

Тротинетките са изключително популярни сред младите хора в Румъния. От началото на тази година най-малко 1600 души са ранени при инциденти с електрически скутери, а седем души са загубили живота си, съобщава Диджи24.

Кметството на Бузъу обяви в края на юли, че ще забрани електрическите скутери във всички паркове в града. Клуж-Напока, Орадя и Сибиу също вече имат свои собствени правила относно електрическите скутери.

Още в средата на юни кметове в Румъния настояха за законодателни промени за електрическите тротинетки заради зачестили инциденти в страната. Според местните власти по-безотговорни от децата са родителите, които им купуват такива превозни средства и допускат да карат без каски, наколенки и налакътници.

Съгласно действащото законодателство, за да управлявате електрическа тротинетка в Румъния, трябва да сте навършили 16 години, да не качвате други пътници, да не карате по тротоара и да носите защитна каска. Глобите варират между 1000 и 2500 леи (400 и 1000 лв), в зависимост от провинението.