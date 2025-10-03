АНСА: В цяла Италия днес се организира обща стачка и протести в подкрепа на флотилията "Глоубъл Сумуд"

Протестни шествия се организират днес в цяла Италия. Обща стачка предизвика смущения в секторите на транспорта и образованието, съобщи италианската новинарска агенция АНСА. Общественото недоволство се покачи, след като Израел спря флотилията "Глоубъл Сумуд" и арестува активистите на борда на корабите ѝ, опитали се да доставят помощи в Газа.

Стачката, организирана от профсъюзите, продължава, въпреки че италианските власти я обявиха за незаконна, тъй като не е била обявена навреме.

Синдикатите заявяват, че акцията е законна и че ще подадат жалба пред съответните институции.

Много италиански училища бяха затворени днес. Някои влакови линии бяха спрени, а по други влаковете се движеха със закъснение. Бяха отменени и редица вътрешни полети.

Дълги опашки от камиони се извиха по пътя към пристанището на Ливорно, след като протестиращи блокираха достъпа до него.

Преди два дни в много части на Италия избухнаха спонтанни протести, след като израелските сили спряха корабите от частната флотилия, превозваща хуманитарна помощ за Газа.

Вчера в Болоня имаше сблъсъци между полицията и протестиращите.

Демонстрацията в Торино беше помрачена от актове на вандализъм. Протестиращи атакуваха конгресен център, където днес ще се състоят срещи на бизнесмените Джон Елкан и Джеф Безос с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.