ВНА: Премахването на визите за Виетнам на граждани на 12 държави ускорява растежа в областта на туризма

Решението на правителството на Виетнам за премахване на визите за граждани на 12 държави се оценява като стратегически ход, който дава нов тласък на възстановяването на туризма и укрепва позициите на страната в туризма по света, съобщи Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

До 14 август 2028 г. гражданите на България, Белгия, Хърватия, Чехия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швейцария ще могат да пребивават във Виетнам до 45 дни с туристическа цел, без необходимост от виза, независимо от вида на паспорта. Условието е те отговарят на всички изисквания за влизане в страната. Новата мярка влезе в сила на 15 август.

По-облекченият визов режим има за цел не само да насърчи туризма, но и да превърне Виетнам в по-привлекателна дестинация за международни конференции, изложения и бизнес пътувания. Очаква се това да донесе допълнителни ползи и за други сектори - авиация, транспорт, търговия и услуги.

Според Националната статистическа служба благодарение на благоприятната визова политика, засиленото туристическо популяризиране и разнообразните културни събития, броят на международните туристи продължава да расте.

През първите седем месеца на тази година Виетнам е посрещнал 12,23 милиона чуждестранни посетители, което бележи увеличение от 22,5% спрямо същия период на миналата година. Данни от Националната туристическа администрация сочат, че от януари до август броят им е достигнал почти 14 милиона, което представлява годишен ръст от 21,7 процента. Целта на страната е да привлече 25 милиона чуждестранни туристи до края на годината.

