АНП: Нидерландското министерство на отбраната ще разполага с близо 27 милиарда евро през следващата година

Бюджетът на Министерството на отбраната ще бъде увеличен до 26,8 милиарда евро през следващата година, става ясно от проектобюджета на страната. Увеличението от 3,4 милиарда евро се дължи отчасти на това, че средства, предвидени за следващи години, биват изтеглени за инвестиции. Според служебния министър на отбраната Рубен Брекелманс, те са крайно необходими предвид напрежението в международен план. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Брекелманс съобщи, че през следващата година Министерството на отбраната ще се съсредоточи „силно“ върху иновациите. „От дронове и изкуствен интелект до сателити и цифрови системи: съвременните технологии дават на нашите въоръжени сили необходимото предимство“, каза още министърът.

След дълги периоди на икономии през последните десет години все повече средства биват отпускани за Министерството на отбраната. Този процес се ускори след руската инвазия в Украйна. Тази година страните от НАТО се споразумяха, че 3,5% от брутния вътрешен продукт следва да бъдат инвестирани в отбрана.

