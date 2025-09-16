Подробно търсене

"Файненшъл таймс": Варшава увеличава бюджета за киберсигурност, заради опитите на Москва за саботаж, заяви полски заместник-министър

Николай Велев
Варшава. Снимка: БТА/Благой Кирилов
Варшава ,  
16.09.2025 13:08
 (БТА)

Полското правителство увеличава годишния държавен бюджет за киберсигурност до рекордните 1 милиард евро, след като обвини Русия в опити за саботаж на болници и водопроводни мрежи, пише в. "Файненшъл таймс". 

Заместник-министърът по дигиталните въпроси Дариуш Стандерски каза в интервю за британския вестник, че Полша ежедневно се сблъсква с между 20 и 50 опита за нанасяне на щети по критична инфраструктура и че повечето от тях биват предотвратявани. Въпреки това малък брой кибератаки, "основно" срещу болници, са успели да постиган целите си, отбеляза Стандерски. По думите му е имало два или три пробива, които са принудили здравни заведения да преустановят работата си за няколко часа. Хакерите, извършили атаките, са успели да се сдобият и с медицински данни, каза още полският заместник-министър.

Бюджетът за киберсигурност тази година ще бъде увеличен от 600 милиона евро до 1 млрд. евро. Представители на правителството във Варшава заявиха, че Полша най-често става мишена на руски кибератаки сред страните членки на ЕС. Полша успява да възпре около 99% от атаките. 

Миналия месец хакери, подкрепяни от Русия, предприеха кибератака, целяща да прекъсне водоснабдяването на голям град, заяви Стандерски. Той отбеляза, че това е била една от най-големите хакерски операции от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Заместник-министърът отказа да назове името на града поради съображения за сигурност, но посочи, че става въпрос за един от 10-те най-големи града в страната. Хакерите са били спрени малко преди да успеят да оставят жителите без вода. Стандерски каза, че полското правителство този месец е отделило 80 млн. евро за укрепване на киберзащитата на системите за управление на водите. Варшава полага и по-широки усилия за гарантиране на сигурността на обществената инфраструктура. Стандерски приветства факта, че в парламента е било постигнато надпартийно съгласие за тази инициатива въпреки силно поляризираната политическа обстановка.

Стандерски също така заяви, че през последната година Полша е регистрирала до 30 случая на смущения в съобщителните линии около Калининград. 

Западните разузнавателни служби смятат, че през март 2024 г. Русия е предизвикала смущения в джипиес сигнала на самолет, с който тогавашният британски министър на отбраната Грант Шапс е отпътувал от Полша.

Според полските власти Русия не заглушава сигнала на определени самолети, а предизвиква общи смущения. "Понякога става въпрос просто за шум в сигнала, но понякога няма никакъв сигнал", каза Стандерски.

 

/ДИ/

