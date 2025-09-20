Подробно търсене

Ретроспективната изложба "Фрагменти" представя творчеството на бургаския художник Кольо Кехайов

Художникът Кольо Кехайов (на снимката) представя ретроспективна изложба живопис и графични знаци. Снимка: Кореспондент на БТА в Бургас Мая Стефанова
Бургас,  
20.09.2025 16:35
 (БТА)

Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ представя ретроспективната изложба „Фрагменти“ на местния художник Кольо Кехайов. Това е един от редките случаи, в които авторът показва свои творби, сред които има както произведения от личната му колекция, така и от фонда на галерията. Включени са живописни платна, рисунки, ексизи, както и пластични творби и запазени знаци, създадени през годините. 

„В платната на Кехайов сюжетът е ясен и точен. Композицията е стегната и безапелационна, платната са обработени с наситени, сложни живописни тонове и така картините звучат цялостно като внушение. В тях няма излишни детайли и украшения, няма разпиляни, хаотични или псевдоартистични елементи, за да се харесат на зрителя. Кольо изобщо не държи да се хареса на всички. Той е такъв и в живота – понякога малко чепат, но винаги отстояващ своите убеждения“, коментира директорът на Бургаската художествена галерия Георги Динев.

„Кехайов е съвременник и свидетел на процесите в българското изкуство от края на 60-те години, както и през целия период на 70-те, 80-те и 90-те години. Той самият е активен участник в тези процеси със своите търсения и осъвременяването на българското изобразително изкуство. Познаваме се от 40 години и много добре знам какво силно вътрешно чувство за свобода има той. Не понася вериги и държи да диша свободно, да мисли свободно и непрекъснато да открива и експериментира, да се движи напред и да опознава нови неща. Неговата естествена любознателност и любопитство към света личи и от картините му. Според мен той в известна степен е и романтик, защото от платната му лъха една сурова мъжка романтика, но с респект и уважение към света и природата около нас“, отбеляза още директорът на галерията.

Изложбата следва хронологичния ред на развитието на художника. Най-ранната творба е голо тяло, рисувано по време на следването му в Националната художествена академия от 1968 г. Едни от последните неща са ескизи от пътуване в Средиземно море, показвани в галерия „Пролет“ преди няколко години. В експозицията освен великолепните пейзажи и други сюжети, има и няколко знакови портрета – на художниците Ненко Токмакчиев, Стоян Цанев и Георги Баев. „В тях Кехайов не търси буквална физическа прилика, а чрез цялостно отношение между композицията, ритъма и цвета успява да предаде достоверно характера на портретуваните. Това са художници, които повечето от нас познават и всеки може сам да оцени неговата работа. Ненко е рисуван с ябълката на познанието, докато Баев е пресъздаден съвсем различно. Тази картина бе откупена от БХГ „Петко Задгорски“, след което в хранилището открихме и картината на Стоян Цанев“, обясни Георги Динев.

„Кольо се отличава сред повечето колеги в Бургас със своята любознателност, голяма обща култура и познание. Желанието му да бъде свободен и да пътува той изразява чрез плаването със своята яхта. Прекосил е три пъти Атлантика, пътувал е по Средиземно море. Той обича да открива нови неща, да се вглежда в детайлите на новите места и да опознава хората“, каза още директорът.

В последните платна, които показват пластичните запазени марки, създадени от Кехайов, мнозина ще открият познати изображения – конструкцията на Часовника в центъра на Бургас, пластичните бетонни фигури пред сградата на Операта, запазените марки на Бургаската художествена галерия, на Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“, на Музея на авиацията към Летище Бургас, на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“. „Всички тези оригинални негови работи показват колко разнообразен и различен е той като автор“, подчерта още Динев.

Дълго се чудех дали да направим такава изложба, защото не е в характера ми да занимавам хората със себе си, но може би когато човек е получил, трябва и да върне и ако с нещо съм ви зарадвал, ще бъда щастлив“, коментира от своя страна Кольо Кехайов и допълни, че е благодарен на съдбата за това, че го е срещнала с много добри хора и приятели - някои от тях още от ученическите години, част от които са останали за цял живот." По време на следването ми имах изключителни колеги, които до ден днешен са сериозни художници и личности, макар и някои от тях вече да не са сред живите. Благодарен съм и на семейството си и на съпругата си за подкрепата", допълни той.

Изложбата „Фрагменти“ може да бъде разгледана в залата на първия етаж на Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ до края на септември.

Кольо Кехайов е роден през 1944 г. в Бургас. Автор е на множество декоративно-монументални произведения. Проектира и реализира с екип художествено-пространственото оформление на редица музейни експозиции като тези на Археологически музей – Бургас, на музейна експозиция в Царево, на музейна сбирка „Морско общество“ в Бургас, Музей на авиацията към Летище Бургас, както и музейна експозиция „Подводна археология“ в Китен. Между 1995 и 1996 г. е директор на Бургаската художествена галерия "Петко Задгорски", където работи като уредник между 2000 и 2010 г. Член е на Съюза на българските художници - секция "Живопис" от 1978 г.

/ВБ/

