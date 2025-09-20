Подробно търсене

Sofia Guitar Fest събира в майсторски класове Славчо Николов от „Б.Т.Р.“ и проф. Цветан Недялков

Sofia Guitar Fest тази година ще продължи от 26 до 28 септември в парка пред НДК, визия – организатори
София,  
20.09.2025 14:58
 (БТА)

Sofia Guitar Fest тази година ще продължи от 26 до 28 септември в парка пред НДК, съобщават организаторите.

По думите им кулминацията на второто издание е на 27 септември, когато ще се проведат майсторски класовете на Славчо Николов (Б.Т.Р., „Фондацията“) – „Как да свирим успешно в група“, както и на проф. Цветан Недялков – „Импровизации“. И двете събития са отворени за китаристи на всякакво ниво. 

В същия ден е и масовото свирене на акустични китари, в което любители и професионалисти ще застанат рамо до рамо, за да изсвирят по една рок класика от репертоара на „Б.Т.Р.“, P.I.F., Pink Floyd и Maneskin. 

Фестивалът с водещ Деян Каменов-Дидо ще започне с концерт на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“. На 27 септември на сцената ще се изявят младите певци Александър Колев, Филип Донков и „Престо Благоевград”, а на 28 септември – трибют групата на Metallica – Hammerhead, „Лунапарк” и още български инструменталисти. Същия ден ще има и уъркшоповете на Васето Крумов (част от бенда на артисти като Графа, Михаела Филева) и Rock School за начинаещи и напреднали.

Свързани новини

27.09.2024 09:22

Sofia Guitar Fest ще продължи от 4 до 6 октомври

На 4 октомври започва Sofia Guitar Fest – тридневен фестивал с вход свободен, който събере родни китаристи и любители-музиканти, съобщават организаторите.

