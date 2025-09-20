С изложба на жп гарата във Варна започва второто балканско издание на световния фестивал за дизайн на персонажи „Пиктоплазма“

site.btaС изложба на жп гарата във Варна започва второто балканско издание на световния фестивал за дизайн на персонажи „Пиктоплазма“
Във Варна започва второ балканско издание на световния фестивал за дизайн на персонажи „Пиктоплазма“ (Pictoplasma x Balkans). В дните до 22 септември форумът събира илюстратори, аниматори, графити артисти и визуални разказвачи от Балканския полуостров. В програмата фигурират лекции, изложби, филмови прожекции, творчески работилници, пазар.
На железопътната гара в града е подредена изложба плакати на тема „Визуални герои в движение“ (Characters on the Road). В международната селекция са представени творби на 100 участници от 35 държави, избрани на конкурсен принцип от 4-членно жури. Броят на творците не е случаен и бележи възрастта на варненската гара, която тази година чества 100-годишен юбилей.
Форумът предвижда още дизайн базар с творчески работилници на 22 септември в двора на Регионалния исторически музей във Варна. В тях участват 8 лектори от България, Румъния, Гърция, Сърбия, Словакия, Хърватска, Турция и Македония. Ще има и артистични беседи с 16 международни участници по метода „Печа Куча 20×20“, в който презентаторът разполага с 20 слайда, всеки от които се показва за точно 20 секунди.
Сред лекторите са илюстраторът Точка (Tochka), който пренася свои рисунки от хартия върху сгради, фасади и мода. От Румъния пристига Меган Доминеску, която е известна с изкуството си върху плетиво и текстил. Мартина Паукoва от Словакия е илюстратор, работещ в Берлин. Хърватската художничка Хана Тинтор също ще представи своето изкуство. Гръцкото студио Од Блийт (Odd Bleat) ще покаже създаването на своите визуални вселени, където анимацията и моушън дизайнът се срещат с пъстрота и въображение. Ваня Викало (Linnch) е представител на Сърбия, в чието портфолио има проекти за Кание Уест и Боб Марли. Работата му е смесица между анимация, графичен дизайн и улично изкуство. Балканската линия включва и турския артист Мурат Палта, който вплита по невероятен начин в своето изкуство мотиви от османската миниатюра в историите на поп културата, създавайки ироничен сблъсък между Изтока и Запада. От съседна Република Северна Македония специално за „Пиктоплазма“ се включва илюстраторът, графити и тату артист Драш.
По време на фестивала Драш и Мартина Пукова ще изрисуват с графити една от страните на сградата на Основно училище „Св. Климент Охридски“. В края на събитието е предвидена прожекция, на която ще бъде показано най-доброто от тазгодишното издание на Pictoplasma в Берлин.
Балканското издание е част от глобалната платформа Pictoplasma, създадена в Берлин и провеждаща се също в Ню Йорк.
/ВБ/
