Младежи от Кърджали поставиха значими за тях проблеми и дадоха предложения за разрешаването им в рамките на дискусия

Младежи от няколко училища в Кърджали поставиха конкретни проблеми, повдигнаха важни за тях теми и дадоха конкретни решения в рамките на дискусия в родопския град. Още в началото на срещата участниците в събитието определиха степента на важността на младежките инициативи за тях, като дадоха оценка 9,56 от максимални 10 точки.

Форумът е част от проекта We and Europe in Dialogue, в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта. Той се осъществява от Национален младежки форум, който е председател на Национална работна група по Диалога на ЕС по въпросите за младежта към Министерство на младежта и спорта, и с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+“.

Срещата бе открита и модерирана от представители на Национален младежки форум, а за кратко в нея участваха кметът Ерол Мюмюн, заместник-кметът Веселина Тихомирова и народният представител Айтен Сабри.

„За мен лично, а и като кмет, както не веднъж съм заявявал, най-ценният ресурс, с който разполагаме са нашите деца“, каза пред присъстващите кметът. Той увери участниците във форума, че като кмета на общината няма да прави компромис в усилията за по-качествен живот и по-добро образование за децата на Кърджали.

„Време е да е загърбят различните политически пристрастия и да се правят политики, така, че децата на България да не изпитват нужда да напускат страната, а да останат в родината си и с техните знания, умения и таланти да се развиват и да прославят родните си места и държавата“, каза още кметът, който пожела на младежите да бъдат упорити и да преследват мечтите си.

Като част от дискусията, младежите имаха задачата да очертаят конкретни проблеми в своя град, в своето училище и да формулират решения, така, че да бъдат удовлетворени техните желания. Като проблеми на града, учениците откроиха липсата на работни места за млади хора, бездомните кучета, недостатъчното места, където могат да развиват своите таланти и да удовлетворяват своите интереси. Те поставиха въпроса за необходимостта от засилен градски транспорт в пиковите часове и най-вече във времето, когато ходят на училище. Коментираха, че сега разписанието на автобусите не е съобразено с учебния процес и пътуващите ученици или подраняват много или закъсняват.

На ниво училище се обединиха около нуждата от повече финансиране на ученическите съвети за реализирането на младежки дейности, необходимостта от по-съвременна училищна среда по профилираните предмети. Учениците пожелаха учителите им да бъдат мотивирани в работата си, за да мотивират и възпитаниците за учене и интерес към предмета, като споделиха как сега имат учители, които нямат мотивация, което води до лисата на интерес към предмета.

Като предложения за това какво искат да се случи в родния Кърджали, участниците в дискусията се обединиха около създаването на повече пространства и съоръжения за младежки дейности, като спортни площадки, фитнес среда и места за игра и извънкласни занимания за различните възрасти. Младежите пожелаха поне веднъж месечно да в града да има спортно или културно събитие, да има повече възможности за изява на талантливи деца и повече възможности за извънкласни дейности с цел срещи и активности.

На част от повдигнатите въпроси, младежите получиха отговори от експерти от общинска администрация.

На младежката дискусия бе обяснено, че повдигнатите днес въпроси и проблеми ще бъдат добавени към повдигнатите от младежи въпроси от други региони на страната и обобщени в доклад с предложения от идентични форуми от европейски държави. На база докладите се изготвя документ, който се представя на европейска младежка конференция, както и пред Европейската комисия. От Национален младежки форум уточниха, че именно по този път са се случили различни промени, а едни от последните такива са осигуряването на повече средства за програма „Еразъм“, както и подобряването на европейската младежка стратегия.