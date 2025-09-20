Подробно търсене

Йоана Христова, София Господинова
Столичната община е възложила проверка по сигнала за дейности, свързани с жълтите павета
Снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
20.09.2025 16:57
 (БТА)

Веднага при получаване на сигнала за дейности свързани с жълтите павета Столичната община (СО) възложи проверка, като на място бе изпратен екип на Столичния инспекторат при СО и районната администрация. Това казаха за БТА от Столичната община във връзка с твърдението на съпредседателят на „Да, България!“ Ивайло Мирчев, че “Ударна съботна бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред служебния вход на Народното събрание и никой да не може да блокира Пеевски“. 

Съставен е протокол, добавиха от общината. На място не са били представени документи от изпълнителите.

Проверката продължава, посочиха още от СО.

По-рано Мирчев посочи, че жълтите павета се къртят на същото място, където по-рано тази седмица от “Продължаваме промяната” са паркирали автомобилите си, за да не може лидерът на „ДПС- Ново начало“ Делян Пеевски да влезе през служебния вход на парламента. 

/ЛРМ/

