Бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред служебния вход на парламента, заяви Ивайло Мирчев

“Ударна съботна бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред служебния вход на Народното събрание и никой да не може да блокира Пеевски“. Това заяви във фейсбук съпредседателят на „Да, България!“ (ДБ) Ивайло Мирчев, съобщиха от "Да, България!".

Той посочи, че жълтите павета се изкъртват на същото място, където по-рано тази седмица от “Продължаваме промяната” паркираха автомобилите си, за да не може лидерът на „ДПС- Ново начало“ Делян Пеевски да влезе през служебния вход на парламента. Акцията беше в подкрепа на задържаните - кмет на Варна Благомир Коцев и бивш заместник - кмет на София Никола Барбутов.

Според Мирчев, това е отличен пример за завладяната държава. Ако „голямото Д“ има проблем, той се решава в рамките на 24 часа, посочи съпредседателят на ДБ. „Същият този, който обясняваше, че от нищо не го е страх и не му трябвала охрана, явно истински се е уплашил”, заяви още Мирчев.

Според него Пеевски е единственият депутат, на когото Министерски съвет отговаря моментално. “Вчера Пеевски написа писмо на премиера Желязков, за да го пита какво става с безводието в държавата. Часове по-късно министър-председателят му рапортува като на комсомолски ръководител, отговаряйки притеснено на всички поставени въпроси. Това е завладяната държава, която кърти, чисти и извозва в пълния си блясък“, каза Мирчев.

Той подчерта, че когато Пеевски иска нещо да се случи, то се случва веднага. Когато обаче един град е без вода, завладяната държава не реагира по същия бърз начин, а вместо това се действа бавно и тежко, с комисии и групи от хора, които ни обясняват, че не са корумпирани и не са откраднали стотици милиони левове за водата и язовирите, допълни депутатът.

Той напомни също за законодателната инициатива на "Продължаваме промяната – Демократична България", която цели никой депутат да не ползва охраната на НСО, с изключение на председателя на парламента. "Всеки месец данъкоплатците плащат стотици хиляди левове за охраната на Пеевски. Ние искаме данъкоплатците да продължат да плащат за охраната на Пеевски, но не на НСО, а на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, която оперира в затворите", каза още депутатът.