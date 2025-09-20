Гърция и Индия проведоха военноморско учение в Егейско море

Плавателни съдове и летателни апарати на Гърция и на Индия са провели съвместно учение на 17 и 18 септември в централната част на Егейско море, съобщи днес гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Гръцките военноморски сили са участвали с фрегатата „Темистоклис“, подводницата „Пипинос“ и съд на Командването за подводни операции, а Индия е изпратила фрегатата „Триканд“.

По време на учението са отработени различни операции с акцент върху бойни операции на повърхността, справяне с въздушни заплахи, борба с подводници, бойни стрелби и др.

В рамките на учебните дейности четирима членове на екипажа на индийската фрегата „Триканд“ са посетили гръцката „Темистоклис“ с цел засилване на сътрудничеството и оперативната съвместимост на участващите военни части.