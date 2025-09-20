В кюстендилското село Шишковци започна фестивалът "Балканска черга"

В село Шишковци, община Кюстендил, започна Международният фестивал "Балканска черга", който ще продължи до 21 септември. Това е 13-тото поред издание на фестивала, който събира фолклорни състави, художници, занаятчии и други участници от България, Република Северна Македония и Сърбия. Тази година фестивалът е посветен на билките, каза за БТА организаторът му Борислав Крумов от сдружение "Роден край".

Посветили сме фестивала на всички онези билки около нас, които не забелязваме, но които могат да ни бъдат в голяма помощ. Те не само добавят аромат и вкус, но и предлагат редица здравословни ползи, разказа Крумов.

"Информацията за лечебните билки е в нашите баби, затова искаме да предадем техните знания и на младите хора," посочи още Крумов. В изложба, посветена на акцента на празника, наречена "Билките около нас", е представено разнообразието на природната аптека, съчетано със съвети за приложението им. В изложбата са включени и пана с вредите от билките, с които също може да се предозира, допълни Борислав Крумов.

Атракция във фестивалните дни е и изплитането на черга от билки. "Изтъкахме я от цветя и билки, защото сме на "Балканска черга" – чергата, която ни обединява", разказа още Крумов

По време на фестивалните дни ще има и изложба на черги от региона, на картини и на шевици, под надслов "Цветна среща".

Фестивалът цели да популяризира балканските традиции, бит и култура. Програмата включва концерти и музикални изпълнения, демонстрации и изложби на домашни печива.