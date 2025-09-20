Изложба на над 160 килима показва богатството на котленската килимарска школа край Медвен

Сред природата на екоселище „Синия вир“ край котленското село Медвен е подредена изложбата „Сто килима от Котленско“.

Експозицията включва над 160 килима от колекцията на Петя Янева, въпреки че първоначалната идея е била експозицията да събере точно сто. „Хареса ни числото сто и това беше концепцията, но решихме, че някои образци трябва да бъдат показани, дори да надхвърлим бройката,“ каза пред БТА Петя Янева.

Тя допълни, че колекционира килими от около три години, като към днешна дата те са близо двеста. Признава, че за тяхната поддръжка са нужни сериозни усилия. „Ценното е, че във всеки килим има история. Много трудно вече се намират стари котленски килими, защото хората не са ги ценели. Много са изнесени в чужбина, макар това да е забранено.“ Част от колекцията на Янева е именно върната от чужбина.

Килимите в изложбата са подредени тематично – според времето и според производителите им.

Организаторът Дора Куршумова, автор на книги за котленските килими, отбеляза: „Експозицията на закрито съдържа единайсет старокотленски килими, пет от които са датирани. Сред тях е рядко срещаният килим "Огърлиците", има и пет килима "Фучила", както и "Къдрави звезди", емблематични за школата.“

Историята на котленската килимарска школа е проследена през първата придворна фабрика в Котел на Христо Иванов Балабанов, популяризирал изделията на международни изложения още през 1894 г. в Париж и Чикаго. В изложбата е показан и емблематичният килим-карта на Котел, известен като „Гробницата“ заради трудността си. "Могат да се видят два различни екземпляра, в които се разпознават емблематични сгради в града,“ допълни тя.

Представени са и килими на фабриката на братя Бояджиеви, основана през 1922 г., както и на кооперация „Котленски край“. "През 1922 година се появява фабриката на братя Бояджиеви с красиви и редки модели, а през 1933 година се включва и кооперация „Котленски край“, разказа тя. Така през 20-ти век в тази конкуренция са създадени над 430 модела котленски килими, което е много ценно,“ обясни Куршумова. Могат да се видят и редки образци от малки работилници, включително на семейство Бърдарови.

„В колекцията на Петя Янева има килими, които другите колекционери не притежават. Това богатство, подредено сред природата и в залите, позволява на всеки да се потопи в царството на котленската килимарска школа,“ подчерта Куршумова.

Изложбата е отворена до 22 септември. В рамките ѝ ще се проведе ревю на килими, пресъздаващо местни ритуали и обреди. Гостите ще могат да опитат тъкане на стан и багрене с естествени багрила.