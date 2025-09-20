24 титли за България от Европейското първенство по кикбокс за кадети до 19 години в Италия

Националният отбор по кикбокс излъчи 24-ма европейски шампиони от първенството на Стария континент в Лидо Ди Йезоло (Италия).

Златни медали в своите стилове и категории спечелиха следните български кикбоксьори: Борис Деспотов - двукратен европейски шампион, Иван Велев - двукратен европейски шампион, Радостин Любенов, Калоян Трайков, Стефан Прокопов, Артем Калиев, Симеон Любомиров, Марти Димитров, Мартин Пачов, Даниел Маринков, Преслав Георгиев, Габриел Чергански, Никол Мартинова, Хелин Хасан, Моника Стоянова, Изабела Иванова, Райна Дунчева, Дарина Богданова, Александра Милушева, Калина Спирова и Еми Данова.

Отборна титли взеха момичетата в стил поинтфайтинг в състав Дарина Богданова, Райна Дунчева, Елизабет Иванова и Аделина Накова.

Сребърни медалисти отборно при кадети в стил поинтфайтинг станаха Борис Петков, Даниел Русанов, Владимир Цветков и Антон Василев.

С бронз отборно при кадетките също стил поинтфайтинг се окичиха Лъчезара Иванова, Рая Маринова, Ивайла Цветанова и Велислава Желямова.

На Европейското първенство националите завоюваха общо 79 медала, от които 24 златни, 22 сребърни и 33 бронза.

България зае 5-о място в класирането по медали. Лидер е Великобритания, пред Унгария, домакините Италия, а четвърти се наредиха спортистите от Полша.

На първенството в Йезоло участваха 41 държави и 1849 състезатели, които излязоха на ринга и татамитата в общо 2396 ентрита.

Националният треньор на България Владимир Вълев беше награден за най-добър треньор на първенството в направление „Ринг“. Двамата български рефери Бисер Георгиев и Христо Маринов получиха лиценз за по-високата категория „B“.

Освен 24-е европейски шампиони, страната ни успя за първи път в историята на спорта кикбокс към WAKO да спечели домакинство на Световно първенство за кадети до 19 години, което ще се проведе през 2026 година в град Пловдив, спортна зала "Колодрума" от 21 до 30 август.

Президентът на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов влезе в борда на директорите на Европейската федерация WAKO Europe.