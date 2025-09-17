България ще бъде домакин на Световно първенство по кикбокс за кадети до 19 години през 2026 година

Град Пловдив ще бъде домакин на Световното първенство по кикбокс за кадети до 19 години през 2026, съобщава Българска конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ). От организацията са получили потвърждение от Световната федерация по кикбокс да организират турнира в зала "Колодрума" между 21 и 30 август.



Решението е взето на 14 септември в Йезоло (Италия) след приключването на Отчетно-изборното събрание на Европейската федерация, в което участва и президентът на БККМТ Галин Димов.

"Уважаеми състезатели, треньори, председатели, рефери, родители, приятели и всички вие, които подкрепяте развитието на нашия спорт. Обръщам се към всички вас, за да ви съобщя една много дългоочаквана новина. България бе избрана да бъде домакин на Световното първенство по кикбокс за кадети през 2026", пише Димов, цитиран от БККМТ.

"Това не е просто решение на борда на директорите, това е огромно признание в световен мащаб за неуморния труд, който полагате всеки ден за развитието и популяризирането на спорта кикбокс. Това е решение на цялата кикбокс общност, която видя колко много постигнахме заедно и как от един мъничък отбор от 20 човека с минимални резултати за 6 години се превърнахме в световна сила.

"През 2022 година, отново тук, в Йезоло, стъпихме на върха и станахме отбор номер едно в света, както и състав почти пет пъти по-голям от този през 2019 година. Това решение е плод на шестгодишен труд за привличането на нови 54 клуба към федерацията и към днешна дата от 52 да сме общо 106.

"Благодарение на това към днешна дата имаме паралелка "Кикбокс " в НСА "Васил Левски" и общо шест паралелки "Кикбокс" в спортните училища в градовете Варна, София, Пловдив, Пазарджик, Бургас и Плевен. За шест години заедно успяхме да увеличим трениращите в България четири пъти, дигитализирахме всяко едно наше състезание и увеличихме двойно участниците в държавните първенства и турнирите.

"В момента сме в "експанзия" и сме длъжни заедно да продължим напред. В Италия на този форум присъстват над 4 хиляди души, които очакват с нетърпение да посетят нашата страна, защото доказахме, че сме и едни от най-добрите организатори на спортни събития. НЕКА ГО НАПРАВИМ ЗАЕДНО!".

В момента България участва с 92 състезатели на Европейското първенство за кадети до 19 г. в Йезоло, където вече излъчи 7 носители на бронзов медал. Останалите българи са във фаза квалификации.