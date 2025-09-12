България ще участва с 92 състезатели на Европейското първенство по кикбокс за кадети до 19 години в Италия

Националният отбор по кикбокс отпътува за италианския град Йезоло, където в понеделник ще стартира Европейското първенство за кадети до 19 години.

Страната ще участва във всички стилове и възрасти от деца до кадети с общо 92 състезатели, които ще изиграят 127 срещи.

Делегацията включва 123 души, от които 92 състезатели, 11 съдии и 19 треньори, водени от президента на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов.

Европейското първенство стартира на 12 и 13 септември с контролно теглене на състезателите, на 14 септември е жребият, както и Общото събрание на Европейската федерация, а квалификациите започват на 15 септември.

Заявки за участие са подали 1854 кикбоксьори от 41 държави. С най-голям отбор на шампионата на Стария континент е Полша, която пристига с 213 състезатели, които ще изиграят 256 срещи. Унгария е с 185 състезатели, Италия участва със 178 кикбоксьори, а Великобритания е със 129.

На предишното Европейско първенство за кадети до 19 години в Истанбул (Турция) през 2023-а България се класира на историческото второ място в общото подреждане по спечелени медали. Тогава националите спечелиха 89 отличия, от които 30 златни, 23 сребърни и 36 бронзови.