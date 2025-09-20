Със състезание по приготвяне на айвар започна днес двудневната програма за празника на община Цариброд в Сърбия

Със състезание по традиционно приготвяне на айвар започна днес двудневната програма по повод празника на населената предимно с етнически българи община Цариброд (Димитровград) в Сърбия.

Началото на надпреварата бе даденo в 10 часа местно време (11 ч. българско) на централната улица "Балканска", където в празнична атмосфера десетки участици се опитват да приготвят най-вкусния айвар - разядка с червени чушки, донякъде подобна на лютеница. Победителят, който ще бъде обявен на церемония в 18 ч. сръбско време (19 ч. българско), ще участва в националното състезание в Белград и ще получи и редица други награди.

Целодневното събитие е съпътствано от развлекателна програма и игри с награди, а освен приготвящите айвар улицата е изпълнена с производители на редица местни продукти като ракия, вино, ликьори, сладки и сувенири - за дегустация и продан.

Днешната празнична програма ще завърши с поетично-музикален концерт на Марко Милошевич и Борис Режак под наслов "Поезия на живота".

Утре програмата продължава с още културни и спортни събития. Честването ще започне с литийно шествие от 10:00 часа, а улица „Балканска“ ще се превърне в център на проявата „Улица на старите занаяти“ от 10:00 до 15:00 часа, където местни изложители ще представят селскостопански продукти, гастрономически специалитети, ръкоделия и културно-историческо наследство. Тържествената сесия на Общинския съвет, с която официално ще бъде отбелязан празника на общината, ще се проведе в Културния център на Цариброд от 13 ч. сръбско време.