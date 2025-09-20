ЕЦБ постигна инфлационната си цел, но несигурността остава, заяви Кристин Лагард

Европейската централна банка (ЕЦБ) е постигнала целта си да овладее цените, но въпреки търговското споразумение със САЩ несигурността за перспективите остава. Това заяви президентът на институцията Кристин Лагард в интервю за датската телевизия „Ди Ар Ти Ви“ (DRTV), цитирано от германски икономически медии.

"Лихвените проценти трябва да бъдат насочени към нивото на инфлацията, което целим и което вече сме постигнали", каза Лагард.

По думите ѝ ситуацията е станала по-предвидима, след като Европейският съюз и САЩ се споразумяха за по-високи мита. "Равнището на несигурност намаля с около 50 на сто и това е значително подобрение в сравнение с положението, в което бяхме", посочи тя. Въпреки това Лагард подчерта, че "все още имаме несигурност наоколо и всички трябва да се справят с нея".

Миналата седмица ЕЦБ запази разходите по заемите на второ поредно заседание, след осем намаления с по 0,25 пункта в рамките на година. Банкерите на централната банка очакват инфлацията да се стабилизира през следващата година около целта от два процента след временно забавяне, а икономиката да набере скорост в идните тримесечия.