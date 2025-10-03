Подробно търсене

Кристин Лагард призова за по-строги правила за небанковите финансови институции

Бойчо Попов
Кристин Лагард. Снимка: AP/Michael Probst, архив
Амстердам,  
03.10.2025 19:12
 (БТА)

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призова финансовите регулатори да засилят контрола върху небанковите финансови институции, включително хедж фондове, фондове за дялово участие и кредитни фондове, пише Файненшъл Таймс.

В реч в Амстердам Лагард заяви, че институциите, действащи в "тъмните кътчета на финансите", работят при по-леки правила в сравнение с банките, въпреки че системното им значение нараства. По думите ѝ небанковите участници в еврозоната са се увеличили от 250 на сто от икономиката през 2008 г. до над 350 на сто в момента.

"Регулаторите трябва да се справят с този дисбаланс не чрез понижаване на стандартите за банките, а чрез изравняване на правилата", посочи Лагард. Според нея това ще намали неравнопоставеността в конкуренцията и ще направи по-видими рисковете за финансовата стабилност.

ЕЦБ, която надзирава най-големите 114 банки в еврозоната, вече е създала работна група за проучване на начини за намаляване на прекомерната сложност в капиталовите изисквания и отчетността, без да се облекчават правилата. Лагард подчерта, че целта е да се запази устойчивостта на банките и да се насърчи интеграцията в ЕС.

Изказването ѝ контрастира с подхода на американските власти при президента Доналд Тръмп, които облекчават регулациите за кредиторите, намаляват изискванията за капитал и ограничават надзора върху някои финансови дейности.

"Централните банкери не бива да чакат нова финансова криза, за да си припомнят колко високи са залозите", предупреди Лагард.

/БП/

