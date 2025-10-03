Кристин Лагард призова за по-строги правила за небанковите финансови институции

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призова финансовите регулатори да засилят контрола върху небанковите финансови институции, включително хедж фондове, фондове за дялово участие и кредитни фондове, пише Файненшъл Таймс.

В реч в Амстердам Лагард заяви, че институциите, действащи в "тъмните кътчета на финансите", работят при по-леки правила в сравнение с банките, въпреки че системното им значение нараства. По думите ѝ небанковите участници в еврозоната са се увеличили от 250 на сто от икономиката през 2008 г. до над 350 на сто в момента.

"Регулаторите трябва да се справят с този дисбаланс не чрез понижаване на стандартите за банките, а чрез изравняване на правилата", посочи Лагард. Според нея това ще намали неравнопоставеността в конкуренцията и ще направи по-видими рисковете за финансовата стабилност.

ЕЦБ, която надзирава най-големите 114 банки в еврозоната, вече е създала работна група за проучване на начини за намаляване на прекомерната сложност в капиталовите изисквания и отчетността, без да се облекчават правилата. Лагард подчерта, че целта е да се запази устойчивостта на банките и да се насърчи интеграцията в ЕС.

Изказването ѝ контрастира с подхода на американските власти при президента Доналд Тръмп, които облекчават регулациите за кредиторите, намаляват изискванията за капитал и ограничават надзора върху някои финансови дейности.

"Централните банкери не бива да чакат нова финансова криза, за да си припомнят колко високи са залозите", предупреди Лагард.