Над 10 килограма фасове са изчистени за час и половина на площад "Александър Невски", съобщиха от Столична община

Над 10 килограма фасове са изчистени за час и половина от пространство около храм-паметник „Свети Александър Невски“ в София, съобщиха от Столична община (СО) . Фасовете са изчистени от десетки доброволци и служители на Столичния инспекторат в рамките на акцията „София без фасове“. Тя цели да привлече внимание към един от най-трудните за почистване и опасни замърсители в града – цигарените фасове, добавиха от СО.

От общината подчертаха, че фасовете са токсични отпадъци, като филтрите им не са от памук, а от пластмаса, която се разгражда десетилетия наред, изпускайки в почвата и водата над 7000 токсични химикала, включително никотин, тежки метали и канцерогенни вещества.

Фасовете представляват и пряка заплаха за градската инфраструктура, посочи директора на Столичния инспекторат Николай Неделков, цитиран в прессъобщението. Един незагасен фас може да предизвика пожар и да запали контейнерите за отпадъци, отбеляза той. По думите му пластмаса от запалени контейнери компрометира настилката на тротоарите и пътищата при разтапяне, което води до допълнителни щети.

По-рано, по време на акцията по почистване, заместник-кметът по екология Надежда Бобчева каза за БТА, че идеята е да се покаже, че с грижата към малките неща възпитаваме отговорност към опазване на природата. Сигурно за някои днешното почистване ще изглежда нещо малко, но всъщност е много важно, защото този отпадък е опасен, добави Бобчева. Един единствен фас може да замърси до 1000 литра вода, добави тя.