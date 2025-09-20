Изба "Хотул бунар" в Горско Ново село произвежда около 40 000 литра вино годишно, но цели покачване на количествата и разширяване на пазарите

Винарска изба "Хотул Бунар" в златаришкото село Горско Ново село произвежда около 40 000 литра вино годишно, но има за цел да увеличи количествата и да разшири пазарите си. Това съобщи за БТА съсобственичката на избата Маргарита Дамянова. Желанието ни е да се развиваме, защото инвестицията е напълно завършена и имаме тази възможност, каза тя и допълни, че бизнесът е семеен – в него участват синът и внукът ѝ. При резитбата и брането в работата се включват до 30 жители на селото, които през близо 25 години винаги подпомагат дейността на предприятието.

Голяма част от печалбата се инвестира обратно в производството. През тази година са закупени два нови големи съда, единият от които е специализиран за охлаждане на бели вина, както и нови бъчви от Франция.

Проектът е създаден през 2000 г. от Ян Ола Линдве, а след неговата смърт през 2001 г. собственици стават съпругата му Стефка Линдве и сестра ѝ Маргарита Дамянова. Лозята, разположени върху 200 декара, са засадени в землището на Горско Ново село през 2001 г., като за 76 декара е използано финансиране по програма САПАРД. Те са на сто процента биологични, а гроздето е със защитено географско указание. Основните сортове са Каберне Совиньон и Мерло, а допълнително се отглеждат Сензо, Памид и Димят, които се винифицират в собствената винарна на място.

Избата, бутикова по характер, е създадена през 2007 г. За разширяване на портфолиото е започнало производство и на бели вина от сорта Алиготе. Консултант на избата е енологът Станимир Стоянов.

В миналото избата е изнасяла вина за Швеция, но в момента работи основно за вътрешния пазар. Производството е приблизително в равни количества червено, бяло и розе, като вината отлежават във френски и български дъбови бъчви.

Винените брандове носят имената на античната крепост Хасара и местността на лозята Хотул Бунар. Районът е с историческо значение, свързано с древен римски път и крепост, от която са запазени останки.

Избата предлага дегустации на място – в двора ѝ за целта е изградена беседка, а при неблагоприятни метеорологични условия дегустациите се провеждат в производствената база. При желание се предлага и посещение на лозята.

