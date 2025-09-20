Националният исторически музей на Румъния получи обезщетение от 5,7 милиона евро за откраднатото в Нидерландия златно съкровище

Националният исторически музей на Румъния е получил 5,7 милиона евро обезщетение за четирите златни артефакта, откраднати от музея "Дрентс" в Нидерландия, съобщава Диджи24. Парите са изплатени изцяло от нидерландска застрахователна компания след съдебно производство.

Румънската държава поиска обезщетение в края на юли, без да чака приключването на наказателното разследване за кражбата на четирите археологически артефакта. Парите са преведени по сметките на Националния исторически музей на Румъния - институцията, която е понесла щети.

Властите уточняват, че в случай на възстановяване на артефактите те ще бъдат върнати в музея, където специалисти ще извършат пълна оценка. Ако се установи, че предметите се нуждаят от реставрация, свързаните с това разходи ще бъдат приспаднати от вече изплатената сума като обезщетение.

Процедурата по обезщетението е отделна от наказателното разследване, което все още е в ход. То има за цел да установи отговорността на лицата, замесени в кражбата на съкровището. Според наличната информация основните заподозрени все още са в ареста.

Златният шлем от Коцофенещ (V-IV век пр. н. е.) и три златни дакийски гривни от Сармизеджетуса Реджия (втората част на I век пр. н. е.) изчезнаха от музея "Дрентс" в нидерландския град Асен на 25 януари. Експонатите участваха в изложбата "Дакия! Царството на златото и среброто" (Dacia! Rijk van Goud en zilver), организирана в сътрудничество с Националния исторически музей на Румъния. След кражбата румънският министър на културата Наталия Интотеро уволни директора на музея Ернест Оберлендер-Търновяну.