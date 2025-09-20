Подробно търсене

Националният исторически музей на Румъния получи обезщетение от 5,7 милиона евро за откраднатото в Нидерландия златно съкровище

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Снимка: Илко Вълков/БТА
Букурещ,  
20.09.2025 15:18
 (БТА)

Националният исторически музей на Румъния е получил 5,7 милиона евро обезщетение за четирите златни артефакта, откраднати от музея "Дрентс" в Нидерландия, съобщава Диджи24. Парите са изплатени изцяло от нидерландска застрахователна компания след съдебно производство.

Румънската държава поиска обезщетение в края на юли, без да чака приключването на наказателното разследване за кражбата на четирите археологически артефакта. Парите са преведени по сметките на Националния исторически музей на Румъния - институцията, която е понесла щети.

Властите уточняват, че в случай на възстановяване на артефактите те ще бъдат върнати в музея, където специалисти ще извършат пълна оценка. Ако се установи, че предметите се нуждаят от реставрация, свързаните с това разходи ще бъдат приспаднати от вече изплатената сума като обезщетение.

Процедурата по обезщетението е отделна от наказателното разследване, което все още е в ход. То има за цел да установи отговорността на лицата, замесени в кражбата на съкровището. Според наличната информация основните заподозрени все още са в ареста.

Златният шлем от Коцофенещ (V-IV век пр. н. е.) и три златни дакийски гривни от Сармизеджетуса Реджия (втората част на I век пр. н. е.) изчезнаха от музея "Дрентс" в нидерландския град Асен на 25 януари. Експонатите участваха в изложбата "Дакия! Царството на златото и среброто" (Dacia! Rijk van Goud en zilver), организирана в сътрудничество с Националния исторически музей на Румъния. След кражбата румънският министър на културата Наталия Интотеро уволни директора на музея Ернест Оберлендер-Търновяну.

Свързани новини

05.09.2025 11:01

Трима от заподозрените за кражбата на румънските златни артефакти от музея "Дрентс" в Нидерландия няма да бъдат преследвани по съдебен ред

Трима от четиримата заподозрени за кражбата на румънските златни артефакти от музея "Дрентс" в Нидерландия няма да бъдат преследвани по съдебен ред. Това съобщава Диджи24, като се позовава на информация на нидерландската прокуратура. Магистратите смятат, че ролята им е била твърде малка.
31.07.2025 18:10

Следи от злато бяха открити в спортна чанта, използвана от заподозрените за кражбата на румънското съкровище в Нидерландия

Тримата основни заподозрени в кражбата на румънското златно съкровище от музея "Дрентс" в нидерландския град Асен ще останат в предварителен арест поне още 90 дни, предава Диджи24.
07.02.2025 12:17

Нидерландия ще трябва да компенсира Румъния, ако откраднатите от музея “Дрентс” дакийски златни артефакти не бъдат намерени

Румъния може да бъде компенсирана от Нидерландия след кражбата на дакийските златни артефакти от музея “Дрентс” в Асен, съобщава Диджи24. Ако златният шлем и трите златни дакийски гривни не бъдат намерени, нидерландското правителство ще трябва да

