Град Бургас е домакин на 16-ата конференция на Zonta International District 30, която се провежда между 19 и 21 септември в Международния конгресен център. Събитието с международно значение събра близо 200 участници от различни държави, а форумът е посветен на каузата за равенство между половете и овластяване на жените и момичетата, съобщават организаторите на събитието тази година от "Зонта клуб" - Бургас.



По време на официалното откриване на събитието Яна Янева-Генчева, гуверньор на "Дистрикт 30" подчерта вълнението от обединяването на енергията на всички участници в мисията за по-добър свят за жените и момичетата. Приветствие към делегатите отправи и Ела Пандия, международен директор на Zonta International и Zonta Foundation for Women. „В тези предизвикателни времена е нужно да бъдем смели и заедно да продължим мисията си за равенство между половете и изграждане на по-добър свят за жените и момичетата“, заяви тя.

В рамките на събитието председателят на Общински съвет – Бургас, Михаил Хаджиянев, приветства делегатите и връчи почетен плакет от името на общинската администрация на Надя Желева, президент на "Зонта клуб" - Бургас. Прочетен бе и поздравителен адрес от кмета на община Бургас Димитър Николов. Президентът на клуба Надя Желева също приветства участниците с добре дошли в морския град. Основен лектор на откриването бе Мариана Кацарова – експерт по човешки права, справедливост и отчетност с дългогодишен международен опит в конфликтни зони, експерт в ООН в Европа и старши съветник по борба с трафика на хора.

Програмата на конференцията включва панели и дискусии, водени от експерти и активисти в областта на равенството между половете. Участниците имат възможност да се включат в интерактивни сесии за обмен на опит и добри практики и в работни групи по теми като икономическо овластяване, образование и здравеопазване за жени.